В клетках растений в отличие от клеток грибов,человека,животных происходит выдел??ние, дыхание,питание ,фотосинтез

Биология
В клетках растений в отличие от клеток грибов,человека,животных происходит выдел??ние, дыхание,питание ,фотосинтез
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Гость:
Фотосинтееез Питаааание
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