В клетки таблицы 3*3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. К??тя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2*2.Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?
Математика
В клетки таблицы 3*3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. К??тя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2*2.Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?
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