В клетки таблицы 3*3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. К??тя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2*2.Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?

Математика
В клетки таблицы 3*3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. К??тя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2*2.Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется ответ 69
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
|-7|+3×6 Найдите значение выражения
Ответить
Русский язык
Выпишите из текста три слов-названия предмета,три слова названия действия,три словапризнаков
Ответить
Русский язык
Помогите плиз сочинение на тему весна пришла
Ответить
Математика
2070дес = ? сот. 4000сот= ? Дес. 251тыс.тыс. = ? Млн. 307тыс. тыс. =? млн. Подскажите какие числа должны стоять под вопросом???
Ответить
Алгебра
(5+x)^2 помогите решить плиз
Ответить