В клетки таблицы 3*3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. К??тя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2*2.Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?

Математика

В клетки таблицы 3*3 вписаны 9 различных натуральных чисел, сумма которых равна 50. К??тя нашла сумму чисел в каждом из квадратов 2*2.Какова наименьшая возможная сумма этих четырех сумм?

Автор: Гость