В книгах древнеримских учёных говорится , что орки, или дельфины - касатки, часто сопровождали корабли. Как ты думаешь, зачем они это делали? Представ ляло ли это опасность для мореходов? Ответ запиши в четырёх — пяти предложениях.

Зачастую пленных выкидывали за борт, а также пьяный матрос мог упасть. Вот они и следовали за кораблями, что бы, в случае чего, съесть бедолагу. Если мореходы были внимательны, то никакой опасности для них не было. Также существует мнение, что они подплывали, что бы потереться телом о борт судна.