в книгах древнеримских ученых говориться , что орки или дельфины касатки часто сопровождали корабли.Как ты думаешь ,зачем они это делали?Представляло лиэто опасность для мореходов?

потому, что любопытные, игривые... а почему сопровождали? -они и в наше время сопровождают пароходы-сама не раз видела и даже фотографировала..