В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитала за второй день

Математика

В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитала за второй день

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