В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитала за второй день
Математика
В книге 120 страниц.за первый день девочка прочитала 1/10 всей книги,а за второй-3/4 того,что за первый день.сколько страниц книги девочка прочитала за второй день
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 120 :10=12(книг)в 1 день прочитала 2) 12:4*3=9(страниц)во второй день
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