В книге 210 страниц. Лиза читала 3 дня по 25 страниц в день и неделю по 18 страниц в день. Сколько страниц прочитает Лиза в последний день, дочитывая книгу до конца?
Математика
В книге 210 страниц. Лиза читала 3 дня по 25 страниц в день и неделю по 18 страниц в день. Сколько страниц прочитает Лиза в последний день, дочитывая книгу до конца?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25*3=75 страниц Лиза прочитала за 3 дня. 18*7=126 страниц Лиза прочитал за неделю. 126+75=201 страницу Лиза прочитала за неделю и 3 дня. 210-201=9 страниц ей осталось прочитать. Ответ:9 страниц ей осталось прочитать. Желаю удачи!!!
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