В книге 210 страниц. Лиза читала 3 дня по 25 страниц в день и неделю по 18 страниц в день. Сколько страниц прочитает Лиза в последний день, дочитывая книгу до конца?

Математика

В книге 210 страниц. Лиза читала 3 дня по 25 страниц в день и неделю по 18 страниц в день. Сколько страниц прочитает Лиза в последний день, дочитывая книгу до конца?

Автор: Гость