В книге 96 страниц . Дима читает 25 страниц в день . Сколько страниц книги Диме останется прочесть в четвертый день ?

Математика

В книге 96 страниц . Дима читает 25 страниц в день . Сколько страниц книги Диме останется прочесть в четвертый день ?

Автор: Гость