В книге 96 страниц . Дима читает 25 страниц в день . Сколько страниц книги Диме останется прочесть в четвертый день ?
Математика
В книге 96 страниц . Дима читает 25 страниц в день . Сколько страниц книги Диме останется прочесть в четвертый день ?
Ответ(ы):
Гость:
Решение такое надо 1)25*3=75 2)96-75=21(стр) Ответ: двадцать первую страницу прочитает дима в 4 день
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