В книге Елены Молоховец "Подарок молодым хозяйкам" имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 7 человек следует взять 7/11 фунта чернослива.Ск олько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного н...

В книге Елены Молоховец "Подарок молодым хозяйкам" имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 7 человек следует взять 7/11 фунта чернослива.Ск олько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 11 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг.