В книге Елены Молоховец "Подарок молодым хозяйкам" имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 7 человек следует взять 7/11 фунта чернослива.Ск олько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного н...
В книге Елены Молоховец "Подарок молодым хозяйкам" имеется рецепт пирога с черносливом. Для пирога на 7 человек следует взять 7/11 фунта чернослива.Ск олько граммов чернослива следует взять для пирога, рассчитанного на 11 человек? Считайте, что 1 фунт равен 0,4 кг.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) 7/11:7=1/11 ф. - приходится на 1человека 2) 1/11·11=1ф=0,4кг - нужно взять для пирога на 11человек