В книге «Майн Кампф» Гитлер писал: «Таким образом мы, национал – социалисты, начинаем там, где закончили битву шесть веков назад. Мы приостановим бесконечную миграцию немцев на юг и на запад и обратим наш взор на земли, располо...

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Давайте говорить о том, что книга «Майн Кампф», написанная Гитлеров в заключении, есть практическое пособие по завоеванию мира. Не надо скрывать, что Гитлер хотел завоевать все земли, а не только те, которые расположены на востоке. Россия для него всегда была «лакомым кусочком», одна только наша необъятная территория «манила» его. После заключения пакта Молотова – Риббентропа о ненападении между Германией и СССР, Гитлер и Сталин разделили Европу на сферы влияния, предоставляя друг другу полную свободу действий. В советскую сферу влияния вошли Финляндия, Латвия, Эстония, Бессарабия, Литва. Польшу Германия и СССР разделили между собой пополам. Несмотря на то, что договоренности были соблюдены, однако, 22 июня 1941 года Германия нарушила этот пакт и напала на СССР, тогда началась Великая Отечественная война.