В книжном шкафу было 120 книг. когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг .на сколько больше книг выдали, чем осталось? как записать доно примеры я знаю или условия помогите пожалуйста.

Математика

В книжном шкафу было 120 книг. когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг .на сколько больше книг выдали, чем осталось? как записать доно примеры я знаю или условия помогите пожалуйста.

Автор: Гость