В книжном шкафу было 120 книг. когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг .на сколько больше книг выдали, чем осталось? как записать доно примеры я знаю или условия помогите пожалуйста.
Математика
В книжном шкафу было 120 книг. когда детям выдали книги, в шкафу осталось 56 книг .на сколько больше книг выдали, чем осталось? как записать доно примеры я знаю или условия помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)120-56=64 книги выдали2)64-56=8 ответ: на 8 книг больше выдали,чем осталось
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