В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битам. Оцените размер следующего пред??ожения в данной кодировке: ты все пела? это дело: так поди же попляши! 1) 40 бат, 2) 50 бит,3) 400 бит, 4) 400 бат Полное пояснение решения п...

Информатика

В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битам. Оцените размер следующего пред??ожения в данной кодировке: ты все пела? это дело: так поди же попляши! 1) 40 бат, 2) 50 бит,3) 400 бит, 4) 400 бат Полное пояснение решения пожалуйста!

Автор: Гость