В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битам. Оцените размер следующего пред??ожения в данной кодировке: ты все пела? это дело: так поди же попляши! 1) 40 бат, 2) 50 бит,3) 400 бит, 4) 400 бат Полное пояснение решения п...
Информатика
В кодировке КОИ-8 каждый символ кодируется 8 битам. Оцените размер следующего пред??ожения в данной кодировке: ты все пела? это дело: так поди же попляши! 1) 40 бат, 2) 50 бит,3) 400 бит, 4) 400 бат Полное пояснение решения пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Данная фраза'-40символов 1символ-8бит Ответ =40бат Был рад помочь!
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