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В коком веке Колумба открыл Америку
География
В коком веке Колумба открыл Америку
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1492 год(15 век)...............
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