В коллекции Юры 750 марок. в трех больших альбомах по150 марок,а в нескольких маленьких по50 марок. Сколько маленьких альбомов с марками у Юры?

Математика

В коллекции Юры 750 марок. в трех больших альбомах по150 марок,а в нескольких маленьких по50 марок. Сколько маленьких альбомов с марками у Юры?

Автор: Гость