В коллекции Юры 750 марок. в трех больших альбомах по150 марок,а в нескольких маленьких по50 марок. Сколько маленьких альбомов с марками у Юры?
Математика
В коллекции Юры 750 марок. в трех больших альбомах по150 марок,а в нескольких маленьких по50 марок. Сколько маленьких альбомов с марками у Юры?
Ответ(ы):
Гость:
В каждом по 50
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