В команде Андрея число ребят равно произведению третьей и девятой цифры, идущих по порядку. Ребята зашифровали стоимость груза на своём корабле, чтобы пираты не узнали про его стоимость: "1234567890111213141516171819...

Разное
В команде Андрея число ребят равно произведению третьей и девятой цифры, идущих по порядку. Ребята зашифровали стоимость груза на своём корабле, чтобы пираты не узнали про его стоимость: "123456789011121314151617181920" Из надписи нужно вычеркнуть столько цифр, сколько ребят в команде Андрея, не меняя их порядка, чтобы оставшееся число было наибольшим.
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Чё чё чё чё чё чё чё чё чё чё
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