В коммерческий банк внесен вклад в размере 7х000 рублей под ежемесячную процентную ставку 1,х% (сложный процент). Какая сумма будет начисленная через 1 месяц, 1 квартал,1 год, 2 года при условии, что в течении этого срока прибы...
Математика
В коммерческий банк внесен вклад в размере 7х000 рублей под ежемесячную процентную ставку 1,х% (сложный процент). Какая сумма будет начисленная через 1 месяц, 1 квартал,1 год, 2 года при условии, что в течении этого срока прибыль со счета не снималась.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
235 будет начислено через 1 месяц 1 квартал 1 год
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ ПЖЛСТ Для хранения растрового изображения размером 204×204 пикселей отвели 4 КБ памяти. Каково максимально возможное число цв...
Русский язык
Русский язык
Помогите расставить запятые и найти союзы. Они спустились вниз по склону и увидел?? реку которая подходила к его подножью. На пригорке зеленела тра...