В коммерческий банк внесен вклад в размере 7х000 рублей под ежемесячную процентную ставку 1,х% (сложный процент). Какая сумма будет начисленная через 1 месяц, 1 квартал,1 год, 2 года при условии, что в течении этого срока прибы...

Математика

В коммерческий банк внесен вклад в размере 7х000 рублей под ежемесячную процентную ставку 1,х% (сложный процент). Какая сумма будет начисленная через 1 месяц, 1 квартал,1 год, 2 года при условии, что в течении этого срока прибыль со счета не снималась.

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