В комнате 10 ламп. Петя сказал: "В этой комнате есть 5 включённых ламп". Вася ему отве??ил: "Ты не прав. В этой комнате есть три выключенные лампы". Коля даже сказал: "Включено чётное количество ламп". Из четырёх утверждений то...

Математика

В комнате 10 ламп. Петя сказал: "В этой комнате есть 5 включённых ламп". Вася ему отве??ил: "Ты не прав. В этой комнате есть три выключенные лампы". Коля даже сказал: "Включено чётное количество ламп". Из четырёх утверждений только одно верное. Сколько ламп включено?

Автор: Гость