В комнате 10 ламп. Петя сказал: "В этой комнате есть 5 включённых ламп". Вася ему отве??ил: "Ты не прав. В этой комнате есть три выключенные лампы". Коля даже сказал: "Включено чётное количество ламп". Из четырёх утверждений то...
Математика
В комнате 10 ламп. Петя сказал: "В этой комнате есть 5 включённых ламп". Вася ему отве??ил: "Ты не прав. В этой комнате есть три выключенные лампы". Коля даже сказал: "Включено чётное количество ламп". Из четырёх утверждений только одно верное. Сколько ламп включено?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коля прав т.к. 10-чётное число
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