В комнате было 4 ребенка , средние арифметическое число 8 . Один ребенок ушел во двор , средние арифметическое число стало 9. Сколько было ребенку , который вышел во двор?

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В комнате было 4 ребенка , средние арифметическое число 8 . Один ребенок ушел во двор , средние арифметическое число стало 9. Сколько было ребенку , который вышел во двор?

Автор: Гость