В комнате стоят четырехногие стулья и трёхногие табуретки. Когда на всех стульях ?? табуретках сидит по одному человеку, то в комнате всего 45 ног. Сколько в комнате стульев? Решение можно не писать, сразу ответ.

Математика

В комнате стоят четырехногие стулья и трёхногие табуретки. Когда на всех стульях ?? табуретках сидит по одному человеку, то в комнате всего 45 ног. Сколько в комнате стульев? Решение можно не писать, сразу ответ.

Автор: Гость