В комнате стоят четырехногие стулья и трёхногие табуретки. Когда на всех стульях ?? табуретках сидит по одному человеку, то в комнате всего 45 ног. Сколько в комнате стульев? Решение можно не писать, сразу ответ.

Математика
В комнате стоят четырехногие стулья и трёхногие табуретки. Когда на всех стульях ?? табуретках сидит по одному человеку, то в комнате всего 45 ног. Сколько в комнате стульев? Решение можно не писать, сразу ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
10 стульев в комнате
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