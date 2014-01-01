В комнате светлой четыре окошка На каждом окошке сидело по кошке У каждой напроти?? сидели три кошки И жадно лакали сметану из плошки Так сколько же кошек всего собралось?

Математика

В комнате светлой четыре окошка На каждом окошке сидело по кошке У каждой напроти?? сидели три кошки И жадно лакали сметану из плошки Так сколько же кошек всего собралось?

Автор: Гость