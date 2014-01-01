В комнате светлой четыре окошка На каждом окошке сидело по кошке У каждой напроти?? сидели три кошки И жадно лакали сметану из плошки Так сколько же кошек всего собралось?

Математика
В комнате светлой четыре окошка На каждом окошке сидело по кошке У каждой напроти?? сидели три кошки И жадно лакали сметану из плошки Так сколько же кошек всего собралось?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4 кошки было.Там из-за отражения
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