В компьютерной игре выигрывает тот, кто наберет наибольшее количество очков за две игры и покажет при этом наименьшее время. Катя -130 и 135 время 130 мин. Ира 150 и 110 время 140 мин. Дима 90 и 170 время 1ч 50 мин. Кто выиграл...

Математика
В компьютерной игре выигрывает тот, кто наберет наибольшее количество очков за две игры и покажет при этом наименьшее время. Катя -130 и 135 время 130 мин. Ира 150 и 110 время 140 мин. Дима 90 и 170 время 1ч 50 мин. Кто выиграл. Объясни, почему проиграли другие?
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Катя
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