В конце 30-х годов прошлого века лидер официальной оппозиции в Великобритании приобрел государственный статус. Ему было назначено жалование. Какая черта демократического режим а нашла отражение в этом факте?

В этом факте нашла отражение такая черта демократического режима как представительная демократия, при которой граждане осуществляют свое право на управление государством не лично, а через избранных ими представителей, которые баллотируются на основе многопартийности, не менее двух кандидатов на место. Такие кандидаты от партий помогают полнее учитывать и выражать интересы различных групп населения.