В Конституцию РФ 1993 г, впервые в отечественной истории было внесено положение о 1) ликвидация эксплуатации человека человеком. 2)федеративном устройстве страны 3) разделение властей 4)свободе слова

История

В Конституцию РФ 1993 г, впервые в отечественной истории было внесено положение о 1) ликвидация эксплуатации человека человеком. 2)федеративном устройстве страны 3) разделение властей 4)свободе слова

Автор: Гость