В Конституцию РФ 1993 г, впервые в отечественной истории было внесено положение о 1) ликвидация эксплуатации человека человеком. 2)федеративном устройстве страны 3) разделение властей 4)свободе слова
История
В Конституцию РФ 1993 г, впервые в отечественной истории было внесено положение о 1) ликвидация эксплуатации человека человеком. 2)федеративном устройстве страны 3) разделение властей 4)свободе слова
Ответ(ы):
Гость:
2) о федеративном устройстве страны
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