В Конституцию РФ 1993 г, впервые в отечественной истории было внесено положение о 1) ликвидация эксплуатации человека человеком. 2)федеративном устройстве страны 3) разделение властей 4)свободе слова

История
В Конституцию РФ 1993 г, впервые в отечественной истории было внесено положение о 1) ликвидация эксплуатации человека человеком. 2)федеративном устройстве страны 3) разделение властей 4)свободе слова
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2) о федеративном устройстве страны
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Придумай со словом кораблик два предложения так чтобы в первом предложений это слово должно быть подлежащим а во втором дополнением Запиши придуман...
Ответить
Химия
H2S распадается на ионы в ОВР?
Ответить
Алгебра
Сумма двух чисел 28, а их произведение -144. найдите эти числа. помогите решить плизз
Ответить
Русский язык
Найти причастие во всём тексте ПОМОГИТЕ ПОЖ СРОЧНО НАДО К 13.00 СЕГОДНЯ
Ответить
Математика
Найдите НОД и НОК чисел;(123 и 63) (48 90 и 150) и (96 54 и 213) ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
Ответить