В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей. Из шести деталей можно собрать робота, а из восьми- космический корабль. А) Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора ? Б) Сколько космических кораблей можно с...

Разное

В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей. Из шести деталей можно собрать робота, а из восьми- космический корабль. А) Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора ? Б) Сколько космических кораблей можно собрать? Сколько деталей останется? В) Вася собрал четырёх роботов. А из остальных деталей Лена собирает космические корабли. Сколько кораблей сможет она построить?

Автор: Гость