В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей. Из шести деталей можно собрать робота, а из восьми- космический корабль. А) Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора ? Б) Сколько космических кораблей можно с...
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В конструкторе было 7 пакетиков по 6 деталей. Из шести деталей можно собрать робота, а из восьми- космический корабль. А) Сколько роботов можно собрать из деталей конструктора ? Б) Сколько космических кораблей можно собрать? Сколько деталей останется? В) Вася собрал четырёх роботов. А из остальных деталей Лена собирает космические корабли. Сколько кораблей сможет она построить?
Ответ(ы):
Гость:
7*6=42дет.всего 42:6=7 роботов можно собрать 42:8=5 космических кораблей и ост 2 дет 7*4=28 дет уйдет на 4 роботов 42-28=14 дет 14-8 =6 дет.останется ответ: получится 1 корабль и 6:дет останется
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