В конструкторе лего 800 деталей. из 400 деталей можно собрать замок . а для межпланетной станции нужно на 200 деталей больше.можно ли собрать одновременно замок межпланетную с танцию

нет нельзя! потому что: Всего-800д. Замок-400д. Станция-? на 200 д. > (Больше) для станции нужно 600д. Для замка400 400+600=1000 1000 больше чем 800!