В конструкторе Лего 800 деталей из 400 деталей можно собрать замок для межпланетных станций нужно на 2 детали бо льше

1) 800 - 400 = 400 ( д ) - можно собрать замок 2) 400 + 200 = 600 ( д ) - нужно для межпланетной станции 3) 400 + 600 = 1000 ( д ) - нужно чтобы собрать замок и межпланетную станцию Ответ: 1000 деталей нужно чтобы собрать замок и межпланетную станцию!!!