В конструкторе Lego было 120 деталей. Кирилл собирает робота за 30 минут а Артём за 1 ча??. За сколько минут оба мальчика соберут робота если будут если работа вместе?

Математика
В конструкторе Lego было 120 деталей. Кирилл собирает робота за 30 минут а Артём за 1 ча??. За сколько минут оба мальчика соберут робота если будут если работа вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо узнать, сколько деталей собирает каждый мальчик за 1 минуту: 1) 120:30=4(дет.) - Кирилл. 2) 120:60=2(дет.) - Артем. 3) 4+2=6 (дет.) - за 1мин. оба мальчика. 4) 120:6=20(мин) - всего. Ответ: потребуется 20 минут для сборки робота, если будут работать вместе.
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