В конструкторе Lego было 120 деталей. Кирилл собирает робота за 30 минут а Артём за 1 ча??. За сколько минут оба мальчика соберут робота если будут если работа вместе?

Математика

В конструкторе Lego было 120 деталей. Кирилл собирает робота за 30 минут а Артём за 1 ча??. За сколько минут оба мальчика соберут робота если будут если работа вместе?

Автор: Гость