В конце каждого урока физкультуры учитель проводит забег и даёт победителю забег?? четыре конфеты, а всем остальным ученикам – по одной. К концу четверти Петя заслужил 29 конфет, Коля – 32, а Вася – 37 конфет. Известно, что оди...
Математика
В конце каждого урока физкультуры учитель проводит забег и даёт победителю забег?? четыре конфеты, а всем остальным ученикам – по одной. К концу четверти Петя заслужил 29 конфет, Коля – 32, а Вася – 37 конфет. Известно, что один из них пропустил ровно один урок физкультуры, участвуя в олимпиаде по математике, остальные же уроков не пропускали. Кто из детей пропустил урок? Объясните свой ответ.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Петя пропустил урок
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