В конце предл. поставьте нужный знак препинания. 1. Будете ли вы отдыхать, или нет 2. - Дядя, вы добрый Скажите, вы добрый, - кричала она 3. Неужели вам не обидна 4. Читайте внимательно 5. Далеко отсюда вы живёте 6. В веч...

Русский язык

В конце предл. поставьте нужный знак препинания. 1. Будете ли вы отдыхать, или нет 2. - Дядя, вы добрый Скажите, вы добрый, - кричала она 3. Неужели вам не обидна 4. Читайте внимательно 5. Далеко отсюда вы живёте 6. В вечернем воздухе стояла тишина

Автор: Гость