В концерте участвовали 15 мальчиков,24 девочки,остальные - взрослые. Сколько взросл??х участвовало в концерте, если всех участников было в 3 раза больше,чем девочек?

Математика
В концерте участвовали 15 мальчиков,24 девочки,остальные - взрослые. Сколько взросл??х участвовало в концерте, если всех участников было в 3 раза больше,чем девочек?
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Решение: 1)24+15=39 2)39•3 И всё
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