В концерте участвовали 15 мальчиков,24 девочки,остальные - взрослые. Сколько взросл??х участвовало в концерте, если всех участников было в 3 раза больше,чем девочек?
Математика
В концерте участвовали 15 мальчиков,24 девочки,остальные - взрослые. Сколько взросл??х участвовало в концерте, если всех участников было в 3 раза больше,чем девочек?
Ответ(ы):
Гость:
Решение: 1)24+15=39 2)39•3 И всё
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Две машины движутся с одинаковой скоростью. время за которое первая машина проехала 195 км на 2 часа меньше времени за которое 2 машина проехала 32...
Математика
На арямой отметили четыре точке А. В. С и С. Сколько отрезков с концами в отмеченных точксх можно провести? / тругой номер. Подножие горы , и её ве...
Информатика
Для разработки каких типов программного обеспечения служат системы программирования? Помогите пожалуйста:)
Українська мова