В концерте участвовали 15 мальчиков,24 девочки,остальные - взрослые. Сколько взросл??х участвовало в концерте, если всех участников было в 3 раза больше,чем девочек?

Математика

В концерте участвовали 15 мальчиков,24 девочки,остальные - взрослые. Сколько взросл??х участвовало в концерте, если всех участников было в 3 раза больше,чем девочек?

Автор: Гость