В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3. Хотя бы 1 белый 4. Хотя бы 1 не белый 5. Все шары красные 6. Все шары ...

Разное
В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3. Хотя бы 1 белый 4. Хотя бы 1 не белый 5. Все шары красные 6. Все шары одного цвета 7. Все шары разных цветов 8. Первый из 6 красный 9. Первые три достали в последовательности белый синий белый
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Гость:
Все шары разных цветов
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