В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3. Хотя бы 1 белый 4. Хотя бы 1 не белый 5. Все шары красные 6. Все шары ...
Разное
В коробке 6 белых, 6 красных и 2 синих шара Достаётся 6 Найти вероятность: 1. Все шары белые 2. Среди извлечённых нет ни одного белого 3. Хотя бы 1 белый 4. Хотя бы 1 не белый 5. Все шары красные 6. Все шары одного цвета 7. Все шары разных цветов 8. Первый из 6 красный 9. Первые три достали в последовательности белый синий белый
Ответ(ы):
Гость:
Все шары разных цветов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Разное
Напишите краткий рассказ о жизни и деятельности шведского ученого - систематика растений Карла Линнея.
Разное
Разное
На керосиновой горелке нагрели воду массой 5.0 кг от температуры 20 до кипения определите потери теплоты в окружающею среду если масса сгоревшего к...