В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар

Алгебра
В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
8/16=0,2....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Есть ли у слова учитель слова близкие по смыслу?
Ответить
Алгебра
Решите уравнение: 3(х+2) ² - 2х - 4=0
Ответить
Математика
28+28+28+1111999-38+43
Ответить
Математика
Рабочие собрали 36 машин за несколько дней. Вычисли, сколько машин собирали рабочи?? каждый день, если это число составляет шестую часть всех машин...
Ответить
Другие предметы
Блин люди как выучить окружающий мир по быстрому если там
Ответить