В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар

Алгебра

В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар

Автор: Гость