В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар
Алгебра
В коробке 8 белых, 3 черных и 5 красных шаров, на удачу (не глядя) вынимают один шар.Какова вероятность, что вытянут белый шар
Ответ(ы):
Гость:
8/16=0,2....................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Математика
Рабочие собрали 36 машин за несколько дней. Вычисли, сколько машин собирали рабочи?? каждый день, если это число составляет шестую часть всех машин...
Другие предметы