В коробке было 12 красных, 12синих и 12 белых шариков. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в коробку, чтобы среди них оказались 2шарика одного цвета?

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В коробке было 12 красных, 12синих и 12 белых шариков. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в коробку, чтобы среди них оказались 2шарика одного цвета?

Автор: Гость