В коробке было 12 красных, 12синих и 12 белых шариков. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в коробку, чтобы среди них оказались 2шарика одного цвета?
Разное
В коробке было 12 красных, 12синих и 12 белых шариков. Какое наименьшее число шариков надо вытащить, не заглядывая в коробку, чтобы среди них оказались 2шарика одного цвета?
Ответ(ы):
Гость:
Нужно вытащить 4 шарика. даже если первые три будут разного цвета, то четвертый точно повторит цвет ранее извлеченного шара
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