В коробке было a кг печенья,Сначала с неё взяли 13 кг печенья,а потом туда досыпали ещё 16кг.Сколько кг печенья стало в коробке? Розвежи если а=18, помогите?????
Математика
В коробке было a кг печенья,Сначала с неё взяли 13 кг печенья,а потом туда досыпали ещё 16кг.Сколько кг печенья стало в коробке? Розвежи если а=18, помогите?????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)18-13=5(кг)-осталось. 2)5+16=21(кг)-стало печенья в коробке(когда насыпали) Ответ:21 килогграм печенья стало в коробке.
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