В коробке было a кг печенья,Сначала с неё взяли 13 кг печенья,а потом туда досыпали ещё 16кг.Сколько кг печенья стало в коробке? Розвежи если а=18, помогите?????

Математика

В коробке было a кг печенья,Сначала с неё взяли 13 кг печенья,а потом туда досыпали ещё 16кг.Сколько кг печенья стало в коробке? Розвежи если а=18, помогите?????

Автор: Гость