в коробке для хранения лотерейных билетов магазина осталось 4 билета по которым можно выиграть подарочные сертификаты, 5 билетов,вытянув которые можно получить 50 % скидку на следующую покупку, и 11 пустых билетов. К...
в коробке для хранения лотерейных билетов магазина осталось 4 билета по которым можно выиграть подарочные сертификаты, 5 билетов,вытянув которые можно получить 50 % скидку на следующую покупку, и 11 пустых билетов. Какова вероятность, вытянув 1 билет этой лотереи, не получить подарочный сертификат?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
всего билетов: 4+5+11=20 вероятность вытянуть билет с подарочным сертификатом, P1=4/20=1/5=0.2 вероятность вытянув билет, не получив подарочный сертификат: P2=1-P1=1-0.2=0.8