в коробке для хранения лотерейных билетов магазина осталось 4 билета по которым можно выиграть подарочные сертификаты, 5 билетов,вытянув которые можно получить 50 % скидку на следующую покупку, и 11 пустых билетов. К...

в коробке для хранения лотерейных билетов магазина осталось 4 билета по которым можно выиграть подарочные сертификаты, 5 билетов,вытянув которые можно получить 50 % скидку на следующую покупку, и 11 пустых билетов. Какова вероятность, вытянув 1 билет этой лотереи, не получить подарочный сертификат?