В коробке лежит 50 цветных карандашей: 19 зеленых, 15 синих, 10 красных. Остальные 6 карандашей окрашены в белый и черный цвета. Какое наименьшее коли чество карандашей нужно вынуть, не заглядывая в коробку, чтобы сре...

В коробке лежит 50 цветных карандашей: 19 зеленых, 15 синих, 10 красных. Остальные 6 карандашей окрашены в белый и черный цвета. Какое наименьшее коли чество карандашей нужно вынуть, не заглядывая в коробку, чтобы среди вынутых оказалось не менее 6 карандашей одного цвета? В ответе укажите только число без каких-либо знаков препинания. Например, 7

Самый пессимистичный расклад: сначала достают белые и черные. их всего 6 штук, но каждого цвета меньше 6, значит, это не решает поставленную задачу. Потом по очереди достают по 5 зеленых, синих и красных, итого 15 карандашей и 6 черных и белых. Всего достали 21 карандаш(6+15), но пока нет 6 одинаковых, а вот 22-й будет шестым к одному из вариантов (зеленый, синий и красный) Ответ:22