В коробке лежали карандаши. Сначала из нее взяли 50% карандашей, а затем 40% остатка. ??осле этого в коробке осталось 6 карандашей. Сколько карандашей было в коробке первоначально?
Математика
В коробке лежали карандаши. Сначала из нее взяли 50% карандашей, а затем 40% остатка. ??осле этого в коробке осталось 6 карандашей. Сколько карандашей было в коробке первоначально?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х - было первоначально. 0,5 х - взяли в первый раз . х - 0,5х - остаток (х - 0,5х) *0,4 = 0,2х - взяли второй раз. 6 - осталось х - 0,5х - 0,2х = 6 0,3х = 6 х = 6 : 0,3 х = 20 - карандашей было в коробке.
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