В коробке лежали карандаши. Сначала из нее взяли 50% карандашей, а затем 40% остатка. ??осле этого в коробке осталось 6 карандашей. Сколько карандашей было в коробке первоначально?

Математика

В коробке лежали карандаши. Сначала из нее взяли 50% карандашей, а затем 40% остатка. ??осле этого в коробке осталось 6 карандашей. Сколько карандашей было в коробке первоначально?

Автор: Гость