В коробке лежит несколько одинаковых по размеру мячиков синего, красного и оранжевого цветов. Из коробки взяли 4 мяча. Есть ли среди них хотя бы 2 мяча одного какого-либо цвета?
Математика
В коробке лежит несколько одинаковых по размеру мячиков синего, красного и оранжевого цветов. Из коробки взяли 4 мяча. Есть ли среди них хотя бы 2 мяча одного какого-либо цвета?
Ответ(ы):
Гость:
Безусловно есть. Из трех вариантов цветов при выборе четырех мячей какой-либо один цвет попадется дважды.Возможные варианты:1. Три мяча одного цвета (например красный) и один - какого-либо другого (синий или оранжевый).2. Два мяча одного цвета (синий) и два какого-либо другого (красный)3. Два мяча одного цвета (оранжевый) и по одному из двух других цветов (один красный и один синий).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помагите. плизз решить задачу У тебя 5000 р. Сколько денег у тебя останется после покупки 5 порций мороженого по 980 р. за каждую порцию? зара...
Русский язык
Другие предметы
Вопросы к тексту в дурном обществе . Очень надо просто не могу так надо завтра отвечать буду дам много баллов
Русский язык