В коробке находятся белые, черные и красные кубики. всего 50 штук. белых в 11 раз больше, чем черных. красных меньше белых, но больше черных. сколько красных кубиков находится в коробке?

Разное

В коробке находятся белые, черные и красные кубики. всего 50 штук. белых в 11 раз больше, чем черных. красных меньше белых, но больше черных. сколько красных кубиков находится в коробке?

Автор: Гость