В коробке находятся белые, черные и красные кубики. всего 50 штук. белых в 11 раз больше, чем черных. красных меньше белых, но больше черных. сколько красных кубиков находится в коробке?
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В коробке находятся белые, черные и красные кубики. всего 50 штук. белых в 11 раз больше, чем черных. красных меньше белых, но больше черных. сколько красных кубиков находится в коробке?
Ответ(ы):
Гость:
а где вы взяли 33 и как у вас получилось 50-33=18
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