В коробке, пенале и пластмассовым стаканчике лежат карандаши, листики и ручки. В к??робке лежат не ручки и не карандаши. Где лежат карандаши, если в пенале их нет?
Математика
В коробке, пенале и пластмассовым стаканчике лежат карандаши, листики и ручки. В к??робке лежат не ручки и не карандаши. Где лежат карандаши, если в пенале их нет?
Ответ(ы):
Гость:
Ну если их нет в коробке и в пенале тоже нет, то по логике они в стаканчике
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