В коробке, пенале и пластмассовым стаканчике лежат карандаши, листики и ручки. В к??робке лежат не ручки и не карандаши. Где лежат карандаши, если в пенале их нет?

Математика
В коробке, пенале и пластмассовым стаканчике лежат карандаши, листики и ручки. В к??робке лежат не ручки и не карандаши. Где лежат карандаши, если в пенале их нет?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ну если их нет в коробке и в пенале тоже нет, то по логике они в стаканчике
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Запишите в виде дроби:пять
Ответить
Математика
Сколько бедет 5*5*7*10/3
Ответить
Математика
Сторона ривностороннього трикутника доривнюе 8 см . знайди площу квадрата периметр якого доривнюе периметру цього трикутника
Ответить
Русский язык
Написать изложения по картине 18 предложений СРОЧНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
Ответить
Русский язык
Проверочное слово к слову ягОдка
Ответить