В коробке синие, красные, жёлтые, зелёные и чёрные карандаши — всего 71 штука. Синих карандашей в 9 раз меньше, чем красных, жёлтых в 7 раз больше, чем зелёных, а чёрных в 3 р аза меньше, чем красных. Сколько жёлтых к...
Разное
В коробке синие, красные, жёлтые, зелёные и чёрные карандаши — всего 71 штука. Синих карандашей в 9 раз меньше, чем красных, жёлтых в 7 раз больше, чем зелёных, а чёрных в 3 р аза меньше, чем красных. Сколько жёлтых карандашей?
Ответ(ы):
Гость:
Дискутировать не собираюсь.
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