В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих каранд??шей в 8раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей?
Математика
В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих каранд??шей в 8раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей?
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Гость:
Я незнаю правильно ли или нет но можешь оценить
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