В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих каранд??шей в 8раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей?

Математика

В коробке синие, красные, жёлтые и зелёные карандаши — всего 39штук. Синих каранд??шей в 8раз меньше, чем красных, а жёлтых в 6раз больше, чем зелёных. Сколько красных карандашей?

Автор: Гость