в коробке вперемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленным чаем одинаковые на вид причем пакетиков с черным чаем в 9 раз больше, чем пакетиков с з еленным найти вероятность того, что случайно выбранный пакетик ока...

в коробке вперемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленным чаем одинаковые на вид причем пакетиков с черным чаем в 9 раз больше, чем пакетиков с з еленным найти вероятность того, что случайно выбранный пакетик окажется с зеленным чаем»