в коробке вперемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленным чаем одинаковые на вид причем пакетиков с черным чаем в 9 раз больше, чем пакетиков с з еленным найти вероятность того, что случайно выбранный пакетик ока...
в коробке вперемешку лежат чайные пакетики с черным и зеленным чаем одинаковые на вид причем пакетиков с черным чаем в 9 раз больше, чем пакетиков с з еленным найти вероятность того, что случайно выбранный пакетик окажется с зеленным чаем»
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Не уверена. 0,1? Просто допустим, всего 10 частей или даже образно 10 пакетиков. Из них 1/10 это зеленый чай, а 9/10 черный. Значит вероятность 1/10 а это 0,1..