В коробку положили 7ручек после того как в коробку положили еще несколько ручек в ней стало 39ручек сколько ручек положили в коробку
Математика
В коробку положили 7ручек после того как в коробку положили еще несколько ручек в ней стало 39ручек сколько ручек положили в коробку
Ответ(ы):
Гость:
39-7 =32 ручки положили в коробку
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