В коробку положили 7ручек после того как в коробку положили еще несколько ручек в ней стало 39ручек сколько ручек положили в коробку

Математика
В коробку положили 7ручек после того как в коробку положили еще несколько ручек в ней стало 39ручек сколько ручек положили в коробку
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
39-7 =32 ручки положили в коробку
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
1) Составьте 5 примеров с суммой 10.Придумайте, такие примеры. 2)Составьте 5 примеров с разностью 50.Подумайте. Что больше-уменьшаемое или вычитаем...
Ответить
Литература
Сочинение на тему,,Нужно ли изучать Слова о Палку Игорове" срочно за ранее спасибо!
Ответить
Математика
Запиши выражения и вычески его значение.разность произведения чисел 328 и 374и числа 4648
Ответить
Физика
Чем мир молекул отличается от нашего?
Ответить
Русский язык
Разобрать в морфологический разбор. Помогите пожалуйста. В домике на краю жил дедушка с собакой.
Ответить
Математика
Сумма трех чисел 100.первое число 53 ,второе на 17меньше первого.найди третье число
Ответить
Физика
20(см/с^2) сколько (м/с^2)?
Ответить
Математика
7*(24-3*6)+64:(32:4)*6
Ответить
Русский язык
Заголовок стенгазета на тему уютный город
Ответить
Алгебра
Правильно ли сделала? если нет,исправьте найдите значение выражения b^2+18b+81/b : (9/b+1) при b=-11/2, b^2+18b+81/b : (9/b+1)=(b+9)^2/b : b+9/b=b+...
Ответить