В коробку положили 7ручек после того как в коробку положили еще несколько ручек в ней стало 39ручек сколько ручек положили в коробку

Математика

В коробку положили 7ручек после того как в коробку положили еще несколько ручек в ней стало 39ручек сколько ручек положили в коробку

Автор: Гость