В корзине 35 яблок, 70 орехов и 28 слив. Сколько одинаковых наборов можно составить из содержимого корзины
Математика
В корзине 35 яблок, 70 орехов и 28 слив. Сколько одинаковых наборов можно составить из содержимого корзины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 HABOPOB.................
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