В корзине 35 яблок, 70 орехов и 28 слив. Сколько одинаковых наборов можно составить из содержимого корзины

Математика
В корзине 35 яблок, 70 орехов и 28 слив. Сколько одинаковых наборов можно составить из содержимого корзины
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 HABOPOB.................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Лежит ёжик у ёлки, у ежа иголки, А внизу, похожие на маленьких ежат, Шишки прошлогодние на траве лежат. Помогите расставить ударение....
Ответить
Математика
Найти корень 15×(53-8х)=75
Ответить
Математика
Запиши словами число: 189032
Ответить
Физика
Почему во время снежной метели трудно указать, движется поезд или нет? пожалуйста!!
Ответить
Русский язык
Причастный оборот , тринадцать предложений.
Ответить