В корзине 35 яблок, 70 орехов и 28 слив. Сколько одинаковых наборов можно составить из содержимого корзины

Математика

В корзине 35 яблок, 70 орехов и 28 слив. Сколько одинаковых наборов можно составить из содержимого корзины

Автор: Гость