В корзине были ягоды. Из них взяли 2 целых 3\8 кг ягод , после чего в корзине осталось 9 целых 3\4 кг.Сколько ягод было в корзине

Математика

В корзине были ягоды. Из них взяли 2 целых 3\8 кг ягод , после чего в корзине осталось 9 целых 3\4 кг.Сколько ягод было в корзине

Автор: Гость