В корзине были ягоды. Из них взяли 2 целых 3\8 кг ягод , после чего в корзине осталось 9 целых 3\4 кг.Сколько ягод было в корзине
Математика
В корзине были ягоды. Из них взяли 2 целых 3\8 кг ягод , после чего в корзине осталось 9 целых 3\4 кг.Сколько ягод было в корзине
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3/8+9 3/4=11 3+6/8=11 9/8=12 1/8
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