В корзине лежат 30 грибов: рыжики и грузди.Известно,что среди любых 12 имеется хотя бы 1 рыжик,а среди любых 20 грибов хотя бы 1 груздь. Скольбко рыжи ков в корзине

Задача на принцип Дирехле: Если среди любых 12 хотя бы 1 рыжик, то рыжиков не менее 19 Если среди любых 20 хотя бы 1 груздь, то груздей не менее 11, но так как 19+11=30,то рыжиков 19, а груздей 11