В корзине лежат груши когда в нее положили еще четыре груши там всего стало 10 груш Сколько груш было в корзине

Математика

В корзине лежат груши когда в нее положили еще четыре груши там всего стало 10 груш Сколько груш было в корзине

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