В корзине лежат груши когда в нее положили еще четыре груши там всего стало 10 груш Сколько груш было в корзине
Математика
В корзине лежат груши когда в нее положили еще четыре груши там всего стало 10 груш Сколько груш было в корзине
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Гость:
10-4=6 (груш) Ответ:6 груш
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