В корзине лежит 5 яблок.пять ребят получили по одному яблоку ,и при этом одно остал??сь в корзине.могло ли так быть?

Математика

В корзине лежит 5 яблок.пять ребят получили по одному яблоку ,и при этом одно остал??сь в корзине.могло ли так быть?

Автор: Гость