В корзине лежит 5 яблок.пять ребят получили по одному яблоку ,и при этом одно остал??сь в корзине.могло ли так быть?

Математика
В корзине лежит 5 яблок.пять ребят получили по одному яблоку ,и при этом одно остал??сь в корзине.могло ли так быть?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могло. 4 человека взяли себе по яблоку, а пятый взял яблоко вместе с корзиной.
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