В кошельке у марата лежит купюра и 4 монеты по 50 тенге . Какого достоинства эта куеюра , есле всего у Марата 700 тенге ? ришете условья

Математика

В кошельке у марата лежит купюра и 4 монеты по 50 тенге . Какого достоинства эта куеюра , есле всего у Марата 700 тенге ? ришете условья

Автор: Гость