В кошельке у марата лежит купюра и 4 монеты по 50 тенге . Какого достоинства эта куеюра , есле всего у Марата 700 тенге ? ришете условья

Математика
В кошельке у марата лежит купюра и 4 монеты по 50 тенге . Какого достоинства эта куеюра , есле всего у Марата 700 тенге ? ришете условья
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*50=200тенге,700-200=500 тенге лежит купюра в кошельке
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