В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 рублей и 4 монеты по 5 рублей.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 рублей и 2 альбома по 20 рублей.?Решение с краткой записью.

Математика

В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 рублей и 4 монеты по 5 рублей.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 рублей и 2 альбома по 20 рублей.?Решение с краткой записью.

Автор: Гость