В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 рублей и 4 монеты по 5 рублей.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 рублей и 2 альбома по 20 рублей.?Решение с краткой записью.
Математика
В кошельке у Тамары 5 купюр по 10 рублей и 4 монеты по 5 рублей.Сможет ли она купить 3 ручки по 8 рублей и 2 альбома по 20 рублей.?Решение с краткой записью.
Ответ(ы):
Гость:
5*10+4*5=70 руб-всего денег 3*8+2*20=64 руб-стоимость покупки значит,сможет купить.
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